MasterChef Güzide'nin paylaşımı hayranlarını kızdırdı! "Yeni Hac yapan birine yakışan laf mı"
Eski MasterChef yarışmacısı Güzide Mercan paylaşımıyla tepki topladı! Lüks yaşantısıyla sık sık gündeme gelen Güzide sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla hayranlarını kızdırdı. Linç yedi!
2019 yılında TV8 ekranlarının sevilen programı MasterChef Türkiye'ye katılan Güzide Mertcan, yarışmanın dikkat çeken isimlerindendi. Lüks yaşantısıyla ve yaptığı açıklamalarla yarışmadan sonra da adı gündemden düşmeyen ünlü yarışmacı sosyal medyada yaptığı paylaşımla hayranlarının tepkisini topladı. Paylaşımında 'kutsamak' kelimesini kullanan Güzide linç yedi!
MasterChef Türkiye 2019 yarışması ile tanınan Güzide Mertcan, 7 milyon TL değerindeki eviyle günlerce konuşulmuştu.
Güzide Mertcan lüks villasıyla ve diğer evleriyle sık sık gündeme gelirken sosyal medyada da yıllardır popülerliğini koruyor. Lüks yaşantısıyla gündeme gelen Güzide son olarak bir paylaşım yaptı.
MasterChef Güzide'nin paylaşımındaki "Sevgili Allahım sadece teşekkür etmek istiyorum kendimin daha iyi bir versiyonu olabilmem için her gün beni uyandırdığın için, yaptığın her şey için teşekkür ederim."