Masterchef Güzide'nin ablası Tuğba Tokmak şaşırttı! Zengin eşi olay olmuştu

Esma Gül Özen esma.gul@internethaber.com

Masterchef Türkiye yarışmasında büyük finale haftalar kala yarışmanın en dikkat çeken isimlerinden biri de Güzide Mertcan oldu. Milyonluk villası ve zengin eşi ile konuşulan Güzide Mertcan'ın ablası Tuğba Tokmak ise bambaşka biri çıktı.

Ekranların fenomen olan yemek yarışması Masterchef'te artık büyük finale sayılı günler kaldı. Büyük finale adını yazdırmaya aday isimlerden biri de Güzide Mertcan... Son günlerde zengin eşi ve milyonluk villası ile sık sık konuşulan Masterchef Güzide'nin ablası Tuğba Tokmak'ta yarışmanın ekmeğini yiyenlerden. 

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Bu akşamki Masterchef yeni bölüme yarışmacıların bir yakını katılacak ve birlikte yemek yapacaklar. Güzide ise yarışmaya tek  kardeşi olan Tuğba Tokmak ile katılacak. 

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Güzide Mertcan sosyal medya hesaplarında ablası  ile olan pozlarını sık sık paylaştığı için birçok takipçisi zaten Tuğba Tokmak'ı tanıyor. Peki kimdir moda ikonlarını aratmayan Güzide Mertcan'ın kardeşi Tuğba Tokmak...

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Tuğba Tokmak kardeşi Güzide Mertcan gibi yemeklere değil tekstil işine gönül vermiş. Bu hevesinden vazgeçmeyen Tuğba Tokmak, birkaç kez iflas etse de kardeşi Güzide'nin desteği ile yeniden hayallerinin peşinden gitmiş. 

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