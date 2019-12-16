MasterChef Güzide'den olay olan villasıyla ilgili yeni açıklama! Bu kez kızdı
MasterChef Türkiye yarışmacılarından Güzide Mertcan 7 milyonluk villasıyla olay olmuştu. Daha önce açıklama yapan Güzide yeni açıklamasında "sadece neden kapalı olan suçlanıyor" dedi.
Ekranların sevilen ve ilgiyle takip edilen yemek yarışması Masterchef Türkiye'de artık finale doğru giderken yarışmacıların özel hayatı da merak konusu oldu. Bu isimlerden birisi de Güzide Mertcan idi.
Yarışmadaki bir arkadaşının 'Güzide'nin kocasının parkına gittik' demesi üzerine dikkatleri üzerine çeken Güzide Mertcan'ın eşi Mustafa Mertcan ve özel hayatı merak konusu olmuştu ve art arda açıklamalar gelmişti.
Sık sık instagramda ev hallerini ve lüks evini paylaşan Masterchef Güzide'nin saray yavrusunu andıran villası da büyük merak uyandırmıştı. 7 milyon değerinde olduğu anlaşılan villa hakkında farklı söylentiler ortaya atılmış hatta Güzide Mertcan'ın eşinin FETÖ ile bağlantılı olduğu iddiaları bile ortaya dökülmüştü.
Güzide gelen eleştirilere dayanamayarak bir açıklama yapmış ve açıklamasında "Sonuç olarak tüm dünyada takdir gören bu adamın; fetöcülükle, yandaşlıkla, hak yemekle, haram yemekle, torpil yapmakla yaftalanmış olması beni son derece üzdü" demişti.