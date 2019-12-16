MasterChef Güzide'den olay olan villasıyla ilgili yeni açıklama! Bu kez kızdı

Sık sık instagramda ev hallerini ve lüks evini paylaşan Masterchef Güzide'nin saray yavrusunu andıran villası da büyük merak uyandırmıştı. 7 milyon değerinde olduğu anlaşılan villa hakkında farklı söylentiler ortaya atılmış hatta Güzide Mertcan'ın eşinin FETÖ ile bağlantılı olduğu iddiaları bile ortaya dökülmüştü.