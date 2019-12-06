Masterchef Güzide Mertcan'ın eşi bakın kim çıktı mesleğini ilk kez anlattı!
Masterchef Güzide Mertcan 7 milyonluk villası ile günlerce konuşulmuştu, yarışmacı eşi Mustafa Mertcan'ın ne iş yaptığını bir bir anlattı.
Yemek yarışması Masterchef Türkiye'de artık finale doğru giderken yarışmacıların özel hayatı da merak konusu oldu. Çeyrek finale kalmayı başaran isimlerden biri olan Güzide Mertcan ise özellikle son haftalarda yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
Özel hayatı merak konusu oldu: Yarışmadaki bir arkadaşının 'Güzide'nin kocasının parkına gittik' demesi üzerine dikkatleri üzerine çeken Güzide Mertcan'ın eşi Mustafa Mertcan ve özel hayatı merak konusu oldu.
7 milyonluk villası olay oldu: Sık sık instagramda ev hallerini ve lüks evini paylaşan Masterchef Güzide'nin saray yavrusunu andıran villası da büyük merak uyandırmıştı. 7 milyon değerinde olduğu anlaşılan villa hakkında farklı söylentiler ortaya atılmış hatta Güzide Mertcan'ın eşinin FETÖ ile bağlantılı olduğu iddiaları bile ortaya dökülmüştü.
İşin aslı çok başlaymış: Tüm bu asılsız iddialara gereken cevabı ise Güzide Mertcan verdi. 31 yaşındaki 3 çocuk annesi Güzide Mertcan eşi, hayat arkadaşı Mustafa Mertcan'ın mesleği hakkında bilinmeyenleri ve 7 milyonluk villayı nasıl aldıklarını tek tek anlattı.