Masterchef Güzide Mertcan'ın eşi bakın kim çıktı mesleğini ilk kez anlattı!

Yemek yarışması Masterchef Türkiye'de artık finale doğru giderken yarışmacıların özel hayatı da merak konusu oldu. Çeyrek finale kalmayı başaran isimlerden biri olan Güzide Mertcan ise özellikle son haftalarda yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.