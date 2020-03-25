MasterChef Güzide Mertcan yeni evini böyle tanıttı 7 milyonluk villada oturuyordu
TV8 ekranlarında fırtınalar estiren MasterChef Türkiye'de tanınan Güzide Mertcan olay yaratan 7 milyon TL'lik villasını satmanın ardından taşındı. Güzide Mertcan, yeni evini YouTube kanalından tanıttı.
Geçtiğimiz sezon TV8'de izlenme rekorları kıran MasterChef Türkiye yarışmasının fenomen yarışmacısı Güzide Mertcan, yeni eviyle gündeme geldi. Şimdiye kadar 7 milyon TL değerindeki bir villada yaşayan Mertcan, lüks yaşantısıyla sıklıkla adından söz ettirirken olay olan lüks villasını sattığını şu sözlerle duyurmuştu:
''Biz bu evde 4–4.5 yıldır oturuyoruz tapusunu aldığımız ilk günden beri satmaya çalışıyoruz. Belli sebeplerden dolayı satmak istiyorduk ve sattık. Uzun zamandır beklediğimiz bir şey olduğu için ‘keşke’ demeyeceğim.''
''Ben 10 yıllık evliliğim boyunca 6 kez ev taşıdım. Farklı farklı semtlerde, farklı evlerde yaşadım. Bu yüzden ev ile aramda çok bağ olmuyor.''
''Dükkanımın üstünde kiralık bir daire bulduk, 3+1 bir süre orada oturacağız. En kısa zamanda oraya taşınmayı düşünüyoruz.''