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MasterChef Güzide Mertcan takipçisini ifşa etti Filistin paylaşımından sonra eleştirilmişti

MasterChef Güzide Mertcan takipçisini ifşa etti Filistin paylaşımından sonra eleştirilmişti

Geçtiğimiz günlerde Filistin paylaşımının ardından yaptığıyla tepki çeken eski MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan, takipçisini ifşa etti.

MasterChef Güzide Mertcan takipçisini ifşa etti Filistin paylaşımından sonra eleştirilmişti

2019'da yarıştığı MasterChef yarışmasıyla tanınan Güzide Mertcan, geçtiğimiz gün İsrail'in Filistin'e zulmüne tepki gösterdi. Şimdilerde eşinin bir iş seyahatine çocuklarıyla eşlik eden Güzide, İsrail'e tepki paylaşımının ardından ise eğlenceli paylaşımlar yapmaya devam etti.

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MasterChef Güzide Mertcan takipçisini ifşa etti Filistin paylaşımından sonra eleştirilmişti

Gezdiği yerlere Instagram hesabının hikaye bölümünden yer veren Güzide Mertcan, Mescid-i Aksa paylaşımı yaptıktan sonra tatil paylaşımlarına devam edince eleştiri aldı. Tepkilerden sonra yanıt verse de takipçilerini tatmin demeyen Güzide en sonunda Mescid-i Aksa ile ilgili paylaşım üstüne paylaşım yaptı.

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MasterChef Güzide Mertcan takipçisini ifşa etti Filistin paylaşımından sonra eleştirilmişti

Tepkilerden sonra yanıt verse de takipçilerini tatmine demeyen Güzide en sonunda Mescid-i Aksa ile ilgili paylaşım üstüne paylaşım yaptı.

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MasterChef Güzide Mertcan takipçisini ifşa etti Filistin paylaşımından sonra eleştirilmişti

 Güzide Mertcan, kendisine gelen bir yoruma şu yanıtı verdi:

"İşte aslında benim tam da fikrim bu. Müslüman kardeşlerimiz zor günler yaşıyor ama bizim de hayatımız bir şekilde akıyor..."

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