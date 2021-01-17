MasterChef Güzide Mertcan lüks villa tepkisi için bakın ne dedi: Çok üzgünüm ama...

Güzide Mertcan, son olarak da lüks villasını tanıtması ve yorumuyla gündem oldu. Başakşehir'deki lüks villayı gezip video çeken Mertcan açıklamasında "Henüz taşınmadık. Taşınır mıyız orası da belli değil çünkü; sevgili eşim fabrikasını İstanbul Yeşilköy'deki serbest bölgeye yapmaya karar verdi" demişti.