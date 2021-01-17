MasterChef Güzide Mertcan lüks villa tepkisi için bakın ne dedi: Çok üzgünüm ama...
MasterChef Türkiye'nin yarışmacısı Güzide Mertcan yeni eviyle tepki toplamasının ardından sessizliğini bozdu.
MasterChef Türkiye 2019’da yarışan ve son dört isim arasına adını yazdırmayı başaran Güzide Mertcan, yarışma haricinde özel hayatıyla da çok konuşulmuştu. Özellikle Mertcan'ın 7 milyon TL değerindeki lüks villası dikkat çekmişti.
Ardından bu evi satan Güzide, Başakşehir’de bir apartman dairesini taşındığını bu evin kendilerine yettiğini anlatmıştı.
Güzide Mertcan, son olarak da lüks villasını tanıtması ve yorumuyla gündem oldu. Başakşehir'deki lüks villayı gezip video çeken Mertcan açıklamasında "Henüz taşınmadık. Taşınır mıyız orası da belli değil çünkü; sevgili eşim fabrikasını İstanbul Yeşilköy'deki serbest bölgeye yapmaya karar verdi" demişti.
Gelen yorum ve eleştirilerden sonra Güzide Mertcan videosundaki yoruma ekleme yaptı.