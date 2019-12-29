Masterchef Güzide Mertcan kendini eletti! Ağlayarak bombaları patlattı

--Ben buraya geldiğimden beri açıkçası çocuklar ve gençler beni izlediğinde hiç kimseye yanlış örnek olmak istemedim. Şu aşamada beni gören herkes o kadar yanlış yerde tutuyorlar ki daha fazla ilerlemek benim ve izleyenler için ne kadar iyi olacak ben bunu düşünmeye başladım açıkçası.