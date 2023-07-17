MasterChef Güzide 'Konuşsam sayfalara sığmaz' deyip saydırdı! Bilerek mi elendi?
MasterChef All Star sezona kavgalarla başladı. MasterChef All Star ilk hafta sonunda yarışmaya ise veda eden isim Güzide Mertcan oldu. MasterChef Güzide bilerek mi elendi? MasterChef Güzide'nin açıklamaları sosyal medyayı salladı.
MasterChef All Star'da sezonun ilk elemesi sonrası sosyal medya karıştı. Ana kadroya seçilen yarışmacılar Sergen ve Eray'ın kaptanlığında yarışan yarışmacılar arasından Rıfat, Eray, Batuhan, Gamze, Mert, Berker ve Güzide potaya girdi.
Güzide Mertcan elenen ilk isim olarak gündeme geldi. Güzide'nin Tahsin'le tartıştıktan sonra modunun düşmesi, yapabileceği tabakta eti pişirmemesi ve ürünü eksik koyması, hatta elendikten sonra "Sona kadar gidemeyeceksem vakit harcamamın anlamı yok" demesi bilerek elendiğini düşündürdü.
İnancımı kaybettim
Sosyal medyada gündem olan Güzide'den açıklama da gecikmedi. Güzide Mertcan açıklamasında "Konuşsam sayfalara sığmaz. Ama ben susmayı tercih ediyorum. Çok isteyerek geldiğim allstar macerasında yolculuğum oldukça kısa sürdü."
"Süreç içerisinde kulis yapmadan, kimseyi kayırmadan, kamera önünde yada arkasında kuyusunu kazmadan sadece yemek yaparak yol alabileceğime, maalesef inancımı kaybettim" dedi.