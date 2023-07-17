MasterChef Güzide 'Konuşsam sayfalara sığmaz' deyip saydırdı! Bilerek mi elendi?

İnancımı kaybettim

Sosyal medyada gündem olan Güzide'den açıklama da gecikmedi. Güzide Mertcan açıklamasında "Konuşsam sayfalara sığmaz. Ama ben susmayı tercih ediyorum. Çok isteyerek geldiğim allstar macerasında yolculuğum oldukça kısa sürdü."