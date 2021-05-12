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MasterChef Güzide Filistin paylaşımından sonra tepki çekti 7 milyonluk villası olay yaratmıştı

MasterChef Güzide Filistin paylaşımından sonra tepki çekti 7 milyonluk villası olay yaratmıştı

MasterChef Türkiye ile tanınan Güzide Mertcan, Mescid-i Aksa paylaşımdan sonra yaptığıyla tepki topladı. Güzide Mertcan, lüks yaşantısıyla da çok eleştirilmişti.

MasterChef Güzide Filistin paylaşımından sonra tepki çekti 7 milyonluk villası olay yaratmıştı

MasterChef Türkiye yarışmasına 2019 yılında katılan Güzide Mertcan, o dönem oturduğu 7 milyonluk villasıyla uzun süre konuşulmuştu. Ardından da program bitse de zaman zaman lüks yaşantısıyla magazin gündeminde kendisine yer bulmayı başarmıştı.

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MasterChef Güzide Filistin paylaşımından sonra tepki çekti 7 milyonluk villası olay yaratmıştı

Güzide Mertcan, şu sıralar eşinin işleri sebebiyle yurt dışında. Gezdiği yerleri paylaşan Güzide Mertcan Mescid-i Aksa paylaşımı yaptıktan sonra eğlenceli paylaşımlarına devam edince eleştiri topladı.

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MasterChef Güzide Filistin paylaşımından sonra tepki çekti 7 milyonluk villası olay yaratmıştı

Güzide, önce İsrail'in Filistin'e yaptığı zulme tepki gösteren bir paylaşımı Instagram'ın hikaye kısmından paylaştı.

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MasterChef Güzide Filistin paylaşımından sonra tepki çekti 7 milyonluk villası olay yaratmıştı

Ardından da eğlenceli, lüks hayatına geri döndü. Güzide Mertcan'ın paylaşımları tepki çekti.

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