MasterChef Güzide Filistin paylaşımından sonra tepki çekti 7 milyonluk villası olay yaratmıştı

MasterChef Türkiye yarışmasına 2019 yılında katılan Güzide Mertcan, o dönem oturduğu 7 milyonluk villasıyla uzun süre konuşulmuştu. Ardından da program bitse de zaman zaman lüks yaşantısıyla magazin gündeminde kendisine yer bulmayı başarmıştı.