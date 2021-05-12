MasterChef Güzide Filistin paylaşımından sonra tepki çekti 7 milyonluk villası olay yaratmıştı
MasterChef Türkiye ile tanınan Güzide Mertcan, Mescid-i Aksa paylaşımdan sonra yaptığıyla tepki topladı. Güzide Mertcan, lüks yaşantısıyla da çok eleştirilmişti.
MasterChef Türkiye yarışmasına 2019 yılında katılan Güzide Mertcan, o dönem oturduğu 7 milyonluk villasıyla uzun süre konuşulmuştu. Ardından da program bitse de zaman zaman lüks yaşantısıyla magazin gündeminde kendisine yer bulmayı başarmıştı.
Güzide Mertcan, şu sıralar eşinin işleri sebebiyle yurt dışında. Gezdiği yerleri paylaşan Güzide Mertcan Mescid-i Aksa paylaşımı yaptıktan sonra eğlenceli paylaşımlarına devam edince eleştiri topladı.
Güzide, önce İsrail'in Filistin'e yaptığı zulme tepki gösteren bir paylaşımı Instagram'ın hikaye kısmından paylaştı.
Ardından da eğlenceli, lüks hayatına geri döndü. Güzide Mertcan'ın paylaşımları tepki çekti.