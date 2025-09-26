Masterchef Furkan nereli sevgilisi Neslihan Ay kimdir? Meğer Furkan'ın sevgilisi...

Masterchef Türkiye yarışmacıları içinde şampiyonluk adaylarından biri Furkan Kahraman olarak gösteriliyor. Sektörde hayli deneyimi olan Furkan Kahraman, istikrarlı tutumu, Türk yemeklerine olan hakimiyeti ve yarışmacılar arasındaki ağırlığı ile dikkat çekiyor. Özel hayatını pek gündeme getirmeyen Furkan, fırsatı bulduğunda sevgilisine kalp yolluyor. Peki kimdir Furkan'ın sevgilisi, ne iş yapıyor? Furkan'ın memleketi, meslek hayatı ve Instagram hesabından sevgiliyle yansıyan çok özel fotoğrafları: