Masterchef Furkan nereli sevgilisi Neslihan Ay kimdir? Meğer Furkan'ın sevgilisi...
Masterchef Furkan Kahraman hem başarısı hem tavrıyla hayli beğeni ve ilgi toplayan şeflerden biri. Her fırsatta sevgilisine kalp yollayan Furkan Kahraman'ın güzeller güzeli bir aşkı var. Furkan'ın sevgilisinin ismi Neslihan Ay.. Furkan gibi Neslihan Ay da bir şef... Burdur'lu olan Furkan ve Neslihan Ay'ın Instagram hesaplarından özel anları:
Masterchef Türkiye yarışmacıları içinde şampiyonluk adaylarından biri Furkan Kahraman olarak gösteriliyor. Sektörde hayli deneyimi olan Furkan Kahraman, istikrarlı tutumu, Türk yemeklerine olan hakimiyeti ve yarışmacılar arasındaki ağırlığı ile dikkat çekiyor. Özel hayatını pek gündeme getirmeyen Furkan, fırsatı bulduğunda sevgilisine kalp yolluyor. Peki kimdir Furkan'ın sevgilisi, ne iş yapıyor? Furkan'ın memleketi, meslek hayatı ve Instagram hesabından sevgiliyle yansıyan çok özel fotoğrafları:
FURKAN NERELİ?
Furkan Kahraman izleyiciye yabancı bir isim değil. Masterchef yarışmasına 2022 yılında da katılmıştı. Aslen Burdur Bucaklı olan Furkan, Türk yemeklerine olan hakimiyeti ile öne çıkıyor.
Bir süre Dubai'de şeflik yapan Furkan Kahraman, transfer olduğu restorant maaşını vermeyince beş parasız kalmış. Türkiye'ye dönüş için uçak bileti bile bulamadığını anlatan Furkan, yurt dışına gidecek şefleri bu konuda uyarmıştı.
FURKAN KAÇ YAŞINDA?
Furkan Kahraman hem görüntü hem hali ve tavrı ile büyük gösterse de aslında 23 yaşında çok genç bir şef.