MasterChef finaline Barbaros Yoloğlu çıktı! Final 3 Ocak pazar günü

MasterChef Türkiye son bölümde, günün ikinci yemeğinde zeytinyağı konseptine uygun olarak ana yemek yapıldı. Bu yemek için verilen süre yine bir saat idi. Yapılan yemeklerin tadımı sırasında Serhat'ın tabağında kılçık çıkması ile bir talihsizlik yaşandı.