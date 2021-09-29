Masterchef Evlilik Hakkında Her Şey Ada Masalı Baht Oyunu'na fark attı! Reytingde zirve bakın kimin
28 Eylül 2021'in reyting sonuçları Masterchef, Baht Oyunu, Ada Masalı ve Evlilik Hakkında Her Şey'i hüsrana uğrattı.
Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, ilk takım oyununda Karadeniz mutfağından en seçkin tarifleri yaptı. Kaybeden takım ise haftanın ilk eleme adaylarını çıkardığı Masterchef reytinglerde umduğunu bulamadı.
Azra, Sanem ve Güneş için ölü sandıkları babalarının bir anda çıkagelmesi, adeta deprem etkisi yaratmıştır. Bugüne kadar yaşadıkları hayatın bir yalan olduğunu öğrenen üç kardeş için aydınlatılması gereken birçok karanlık nokta vardır. Çolpan yaşadığı yıkımın yanı sıra, yıllar önce Faruk’la birlikte gömdüğü bazı sırların gün yüzüne çıkacağı endişesine kapıldığı Evlilik Hakkında Her Şey zirveyi rakibine kaptırdı.
Bora, Nergis ve Aslan’ı Turgut ile buluşturur ve Ada’nın ilk aşkını bulduğunu söyler. Ada, Tuğçe ve Rüzgar da onların buluştuğu restorana gelince tam bir curcuna yaşanır.Bora tüm müdahalelere rağmen Ada’ya evlenme teklifi etmeye karar verdiği Baht Oyunu reytingde ilk 10'a giremedi.
Kırlangıç adası, ayrılıklara, kavuşmalara, yeni dostluklara ve herkesin hayatında bolca karmaşaya gebedir. Haziran ayrılık acısıyla yanıp kavrulmakta olduğu Ada Masalı reytingde ilk 10'a giremedi.
İşte salı günü reytingleri...