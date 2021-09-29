Masterchef Evlilik Hakkında Her Şey Ada Masalı Baht Oyunu'na fark attı! Reytingde zirve bakın kimin

Azra, Sanem ve Güneş için ölü sandıkları babalarının bir anda çıkagelmesi, adeta deprem etkisi yaratmıştır. Bugüne kadar yaşadıkları hayatın bir yalan olduğunu öğrenen üç kardeş için aydınlatılması gereken birçok karanlık nokta vardır. Çolpan yaşadığı yıkımın yanı sıra, yıllar önce Faruk’la birlikte gömdüğü bazı sırların gün yüzüne çıkacağı endişesine kapıldığı Evlilik Hakkında Her Şey zirveyi rakibine kaptırdı.