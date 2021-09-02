Masterchef Esra Erol Sen Çal Kapımı Müge Anlı'ya fark attı! Reytingde zirve bakın kimin
1 Eylül 2021'in reyting sonuçları Masterchef Türkiye, Sen Çal Kapımı, Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da reytinglerde hüsrana uğradı.
Eda’nın hamileliğinde dördüncü aya gelinmiştir. Serkan bebeğin cinsiyetini öğrenmek için sabırsızlanırken Eda sürpriz olarak kalmasını istediği Sen Çal Kapımı reytinglerde hüsrana uğradı.
TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye dün akşam zirve yarışında yüzü gülmedi.
Yıllardır klasikleşen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, yeni yayın dönemine başladı. Reytingleri altüst eden program zirveyi rakibine kaptırdı.
2,5 aydır kayıp olan Gamze Korkmaz’ı Esra Erol buldu. Korkmaz dün canlı yayına görüntülü bağlandı. Anne Şehri Aydoğdu, kızını görür görmez baygınlık geçirdiği Esra Erol programı reytinglerde zirve yarışına dahil olamadı.
İşte çarşamba günü reytingleri...