MasterChef Eray Aksungur kaç kilo verdiğini açıkladı Somer Sivrioğlu'yla bomba diyalog
MasterChef Türkiye'de yarışmacı Eray Aksungur ile şef Somer Sivrioğlu'nun arasında geçen diyalog sosyal medyaya damga vurdu.
Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'in favori yarışması MasterChef Türkiye'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. 14. haftada geçtiğimiz gün ödül heyecanı yaşandı. Ebru, büyük ödülün sahibi olurken geceye yarışmacılardan Eray Aksungur ile Somer Sivrioğlu'nun konuşması damga vurdu.
115
Eray, jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya'nın, "Ne yiyorsun?" sorusuna, "Ejder meyvesi, 'lime'la. Harika oluyor, deneyin" cevabını verdi.
215
Mehmet Şef'in "Senin yemediğin, mola verdiğin bir an var mı?" sorusuna ise "Yok. Sadece işkembe çorbası yemiyorum" yanıtı geldi.
315
MasterChef Eray, "Serviste bir şey yiyor musun?" sorusu üzerine dikkat çeken bir açıklama yaptı: En az ben yiyorum. Şaka değil bu. Arkadaşlarıma da sorabilirsiniz.
415