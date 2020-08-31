Masterchef Eray Aksungur ile Danilo Zanna tanış çıktı! Eray meğer ikinciymiş
Masterchef Türkiye yarışmacılarından Eray Aksungur Show TV'deki Lezzet Akademisi'nden çıktı. Meğer Eray Aksungur ile şef Danilo Zanna oradan tanışıyormuş.
Masterchef Türkiye 2020 yarışmacılarından olan Eray Aksungur, ilk bölümlerle birlikte öne çıkan isim oldu. Yemeklerdeki yeteneğinden çok 'uyumsuzluğu' ile konuşulan Eray Aksungur, takım kaptanlarının istemediği isimler arasına girdi. Masterchef'ten elenen Berk İlter ile ilgili Gülşah Suna'nın suçlamalarına maruz kalan Eray Aksungur, aslında deneyimli bir yarışmacı.
30 Ağustos 2020 Masterchef elemesinde sürpriz bir isim veda etti. Londra'da çalışan ve yaratıcı tabakları ile öne çıkan Berk İlter elendi. Berk İlter'in elenmesiyle ilgili oklar onu potaya atan Eray'a döndü.
Eleme potasından çıkmayı başaran Gülşah Suna, Berk'in gitmesine Eray'ın sebep olduğunu söyledi. Bunu şeflerin önünde açık bir şekilde dile getiren Gülşah kulise geçince de Eray'a lafını çarptı. Gülşah, "Gitmemesi gereken biri gitti, niye gitti, beni elemesi için potaya gönderildiği için gitti' dedi. Berk'i potaya gönderen son oyunda dokunulmazlığı kazanan Eray'dı. Bu eleştiri karşısında sus pus olan Eray, sessizliği ile Gülşah'ı onaylamış oldu.
Berk'in elenmesine sebep olmakla itham edilen Eray Aksungur, ekran ve yarışma deneyimi olan bir isim. Bu yarışmadan önce Show TV ekranlarında yayınlanan Sedef İyibar'ın sunduğu 'Lezzet Akademisi' yarışmasında yer aldı.