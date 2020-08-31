Masterchef Eray Aksungur ile Danilo Zanna tanış çıktı! Eray meğer ikinciymiş

Eleme potasından çıkmayı başaran Gülşah Suna, Berk'in gitmesine Eray'ın sebep olduğunu söyledi. Bunu şeflerin önünde açık bir şekilde dile getiren Gülşah kulise geçince de Eray'a lafını çarptı. Gülşah, "Gitmemesi gereken biri gitti, niye gitti, beni elemesi için potaya gönderildiği için gitti' dedi. Berk'i potaya gönderen son oyunda dokunulmazlığı kazanan Eray'dı. Bu eleştiri karşısında sus pus olan Eray, sessizliği ile Gülşah'ı onaylamış oldu.



