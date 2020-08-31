Masterchef Emir Elidemir nereli babasına ne oldu? Büyük acısı var
Masterchef Türkiye yarışmacılarından Emir Elidemir'in babasıyla ilgili dramatik bir mazisi var. İzmir doğumlu olan 26 yaşındaki Emir babasıyla ilgili büyük bir acı taşıyor.
Masterchef Türkiye 2020 yarışmacılarından olan Emir Elidemir, hem eğitimi hem de yaratıcılıktaki becerisi ile favori gösterilen bir isim. Masterchef kadın izleyicilerinden büyük bir hayran kitlesi edinen Emir Elidemir, henüz yarışmada varlığını tam olarak gösterebilmiş değil. 30 Ağustos 2020 elemesinde potaya düşen Emir Elidemir, yaratacılık tabağı ile kurtuldu.
16 kişilik Masterchef kadrosunda sakinliği ile dikkat çeken Emir Elidemir, son elemeden sonra Gülşah Suna'ya karşı sesini yükseltti. Emir, Gülşah'ın takımı yaptığı tatlı ile sabote ettiğini iddia etti. Gülşah'ın tatlısı sıfır puan almıştı.
26 yaşında olan Emir Elidemir, 31 Ağustos 1994 doğumlu. İzmir Bornova Anadolu Lisesi mezunu olan Emir Elidemir, Özyeğin Üniversitesi Gastronomi bölümünü okudu. Lisans eğitimi boyunca Fransa, Hollanda ve Amerika’da staj yapan Elidemir, Lyon şehrinde Les Trois Domes (1 michelin) , Amsterdam şehrinde Moshik (2 michelin) , Pensacola şehrinde Type olmak üzere toplam üçer ay olmak suretiyle üç farklı staj yaptı.
2018'de üniversiteden mezun olduktan sonra New York'ta, Benno Restarant'ta (1 michelin) 1 sene boyunca Chef de Partie pozisyonunda çalışan Emir Elidemir, Türkiye'ye dönünce Cunda Otel’in mutfak şefliğini üstlendi. Ağustos ayında Masterchef’e katılabilmek için görevinden istifa eden Emir Elidemir, 16 kişilik kadrodaki en deneyimli isimlerden biri.