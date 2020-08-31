Masterchef Emir Elidemir nereli babasına ne oldu? Büyük acısı var

Masterchef Türkiye 2020 yarışmacılarından olan Emir Elidemir, hem eğitimi hem de yaratıcılıktaki becerisi ile favori gösterilen bir isim. Masterchef kadın izleyicilerinden büyük bir hayran kitlesi edinen Emir Elidemir, henüz yarışmada varlığını tam olarak gösterebilmiş değil. 30 Ağustos 2020 elemesinde potaya düşen Emir Elidemir, yaratacılık tabağı ile kurtuldu.