Masterchef elemesi bu akşam neden yok Masterchef kim gitti muamması

Çeyrek finale gidecek 7 yarışmacının belli olacağı Masterchef elemesi yarın 29 Kasım cuma akşamı belli olacak. Bakalım birçok kez potaya giren Batuhan mı, tatlıları ile sefleri mest eden Güzide mi, arkadaşları ile sık sık polemik yaşayan Kıvanç mı yoksa arnavut ciğeri ile tatlı yaparak herkesi ters köşe eden Rıfat mı Masterchef'e veda edecek? Yarınki yeni bölümde bu sorunun cevabı netleşecek.