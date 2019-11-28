Masterchef elemesi bu akşam neden yok Masterchef kim gitti muamması
Masterchef'te kim elendi, bu akşam Masterchef'te giden isim kim oldu soruları merak konusu oldu. Herkes bu akşam eleme potasına giren Rıfat, Güzide, Kıvanç ya da Batuhan'ın Masterchef'e veda etmesini beklerken yayın akışı değişti ve Masterchef elemesi yarın yani 29 Kasım cuma akşamına kaldı.
Masterchef'te kim elendi sorusunun yanıtını öğrenmek için TV ekranlarını açanlar Masterchef eleme gecesinde büyük bir sürpriz yaşadı. Perşembe akşamları yapılan Masterchef elemesi yarın yani cuma akşamına ertelendi. Bu akşam ise Masterclass bölümü ekrana geldi.
Masterchef'te eleme potasına giden ilk isim Rıfat ve Güzide oldu. Çarşamba akşamı oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında ise Kıvanç ve Batuhan eleme potasına gönderilen diğer iki isim oldu. Mastercef eleme adayları Rıfat, Güzide, Kıvanç ve Batuhan'dan birinin bu akşam Masterchef'e veda etmesi beklenirken yayın akışında yapılan bir değişiklikle eleme yarına kaldı.
Çeyrek finale gidecek 7 yarışmacının belli olacağı Masterchef elemesi yarın 29 Kasım cuma akşamı belli olacak. Bakalım birçok kez potaya giren Batuhan mı, tatlıları ile sefleri mest eden Güzide mi, arkadaşları ile sık sık polemik yaşayan Kıvanç mı yoksa arnavut ciğeri ile tatlı yaparak herkesi ters köşe eden Rıfat mı Masterchef'e veda edecek? Yarınki yeni bölümde bu sorunun cevabı netleşecek.
Bu hafta Masterchef'te neler oldu: Haftanın takım kaptanı olmak için yarışan 8 yarışmacıdan en iyi profiterolü yapan Ekim oldu. Mavi takımın kaptanı olan Ekin, kırmızı takım kaptanı olarak da Batuhan'ı seçti.