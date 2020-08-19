MasterChef eleme potasına bakın kimler gitti Barbaros ve Duygu kavga etti

MasterChef'te dokunulmazlık oyunu ve bireysel dokunulmazlık oyunları sonrasında haftanın eleme adayları belli oldu. MasterChef Türkiye'de kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Duygu, ilk eleme adayı olarak Celal'in ismini verdi. Sedat'ın yaptığı çorba, Serhat'ın yaptığı salata ve Duygu'nun yaptığı börek nedeniyle başarısız olan kırmızı takımda Sedat günah keçisi seçildi ve aldığı oylarla en çok ismi yazılan kişi oldu.