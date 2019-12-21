MasterChef eleme gecesine Hadise'nin neden katılmadığı ortaya çıktı

O Ses Tükiye'nin jürileri Seda Sayan, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve sunucusu Acun Ilıcalı, MasterChef Türkiye'nin eleme gecesinde konuk oldu. Fakat Hadise'nin yokluğu olay oldu. Bölüm boyunca gözler Hadise'yi aradı, neden katılmadığı ise ortaya çıktı.