MasterChef eleme gecesine Hadise'nin neden katılmadığı ortaya çıktı
MasterChef Türkiye'nin eleme gecesine O Ses Türkiye ekibi katılırken Hadise'nin neden programda yer almadığı ortaya çıktı.
O Ses Tükiye'nin jürileri Seda Sayan, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve sunucusu Acun Ilıcalı, MasterChef Türkiye'nin eleme gecesinde konuk oldu. Fakat Hadise'nin yokluğu olay oldu. Bölüm boyunca gözler Hadise'yi aradı, neden katılmadığı ise ortaya çıktı.
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Acun Ilıcalı ve O Ses Türkiye programının jüri üyelerinin renklendirdiği program, esprilerin havada uçuştuğu bir yapım oldu.
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Özellikle Beyaz’ın esprileriyle öne çıktığı programda gözler Hadise’yi aradı. Jüri üyesi arkadaşları mutfakta hünerlerini sergilerken Hadise’nin bu ekibin içinde olmaması ekran karşısındaki seyirciyi üzdü.
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Acun Ilıcalı, Hadise’nin yerini yine programı izleyenlerin aşina olduğu Saadet Özsırkıntı ile doldurdu.
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