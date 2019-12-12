Masterchef eleme adayları ortaya çıktı! Alican ve Cemre'den açıklamalar

Etli ve tavuklu dolma yarışında mavi takım şanssızlığını yendi ve haftanın ilk galibiyetini aldı. Maviler hem kuzu hem de dana dolma ile galibiyete giderken, kırmızıların sadece tavuk dolması beğenildi. O yemeği yapan da Cemre'ydi. Maviler balkona çıkarken kırmızı takım için bireysel dokunulmazlık oyunu başladı.