Masterchef eleme adayları kim oldu biri pimi çekilmiş bomba!

Masterchef Türkiye büyük finale haftalar kala her hafta bir yarışmacı Masterchef'e veda ediyor. Peki bu hafta Masterchef'in eleme adayları kim oldu? 8 kişi kalan yarışmacılardan bu hafta eleme potasına gönderilen isim Rıfat ve Güzede oldu.