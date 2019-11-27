Masterchef eleme adayları kim oldu biri pimi çekilmiş bomba!
Türkiye'nin fenomen yemek yarışması Masterchef'te eleme gecesi heyecanı şimdiden başladı. Masterchef eleme adayları kim oldu, bu hafta Masterchef'ten giden kim olacak soruları merak konusu oldu. Peki Masterchef'e kim veda edecek Rıfat mı yoksa Güzede mi?
Masterchef Türkiye büyük finale haftalar kala her hafta bir yarışmacı Masterchef'e veda ediyor. Peki bu hafta Masterchef'in eleme adayları kim oldu? 8 kişi kalan yarışmacılardan bu hafta eleme potasına gönderilen isim Rıfat ve Güzede oldu.
Haftanın takım kaptanı olmak için yarışan 8 yarışmacıdan en iyi profiterolü yapan Ekim oldu. Mavi takımın kaptanı olan Ekin, kırmızı takım kaptanı olarak da Batuhan'ı seçti.
Kırmızı ve Mavi takım yarışmacıları dokunulmazlık oyununu Gaziantep'te oynadı. Şeflerin belirlediği dövmeli alaca çorba, zeytin böreği, ayvalı ekşili taraklık, firik pilavı ve astar sütlacını en iyi yapan taraf kırmızı takım oldu ve dokunulmazlık oyununu kazandı.
Mavi takımda yer alan Rıfat, Güzide ve Cemre oldu. Takım kaftanı olan Ekin elenmesi için Rıfat'ı söyledi. Takım arkadaşları ise Güzide'nin ismini yazdı.
İşte eleme adayları