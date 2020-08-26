MasterChef eleme adayları! Gülşah ağlayarak Emir'i potoya attı
MasterChef Türkiye'de 25 Ağustos salı günü dokunulmazlığı Gülşah kazandı. Eleme potasına Emir gitti, konsey oylamasından ise bakın kim çıktı?
TV8'in reyting rekortmeni MasterChef Türkiye yarışması, dün akşam yepyeni bir bölümüyle izleyiciyle buluştu. Kırmızı ve mavi takım olarak ikiye ayrılan yarışmacılar yeni bölümde eleme potasına gitmemek için yine kıyasıya bir mücadele verdi.
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Takımlar Çin mutfağından lezzetler çıkarmak için mücadele etti. Kırmızı takım 4-2'lik farkla mavi takımı yendi.
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Elemeye giden mavi takımın yarışmacıları arasında ise sesler yükseldi.
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Dokunulmazlık oyununu oynayan mavi takımda Danilo Zanna'nın yaptığı yemeğe en yakın tabağı çıkaran Gülşah dokunulmazlığın sahibi oldu.
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