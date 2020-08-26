MasterChef eleme adayları! Gülşah ağlayarak Emir'i potoya attı

TV8'in reyting rekortmeni MasterChef Türkiye yarışması, dün akşam yepyeni bir bölümüyle izleyiciyle buluştu. Kırmızı ve mavi takım olarak ikiye ayrılan yarışmacılar yeni bölümde eleme potasına gitmemek için yine kıyasıya bir mücadele verdi.