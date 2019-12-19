Masterchef eleme adayları belli oldu Yasin Obuz et çalarken yakalandı

Üçüncü eleme adayı : Masterchef'te çarşamba akşamının sürprizi eski yarışmacılar oldu. Kıvanç, Yekaterina, Mustafa, Yasin ve Açelya ekibe katıldı. Kıvanç ile Cemre, Mustafa ile Ekin, Batuhan ile Yasin, Alican ile de Yekaterina ortak oldular. Ödül ise 10 bin liraydı. Para ödülünü kazanan Alican ve Yekaterina oldu. Üçüncü eleme oyunu da bu yarıştan sonra yapıldı ve Cemre ile Güzide'den daha başarısız olan Ekin eleme adayı oldu.