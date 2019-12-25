MasterChef eleme adayları belli oldu! Master Şef'te Güzide Mertcan şaşkınlığı
Masterchef Türkiye'de final haftasına girilirken eleme adayları belli olmaya başladı. Master chef'te son 4'e kalan Güzide Mertcan'ın zengin eşi sayesinde torpilli olduğu söylenmişti. Ama final elemelerinde Güzide Mertcan herkese parmak ısırttı.
Masterchef Türkiye birincisi pazar gecesi ortaya çıkacak. Final haftasında şefler yarışmacıları çok terletecek. Masterchef kupası stüdyoya yerleştirilirken finale kalan 4 yarışmacıya da şefleri üniformalarını bizzat kendi elleri ile giydirdi. Peki bu hafta neler olacak? Masterchef birincisi nasıl belirlenecek? İlk eleme adayları kimler oldu? İşte Masterchef'den son haberler:
Güzide Mertcan sürprizi: Masterchef'te son dörde kalan Cemre, Güzide, Ekin ve Alican ilk eleme oyununda 3 farklı yemek yaptı. Bu yemekler sonucunda da şeflerden 10 üzerinden puanlar aldılar. Gecenin sürprizi Güzide Mertcan oldu. Zengin eşi ve 7 milyonluk malikanesi ile gündeme oturan Güzide'nin finalistler arasına girmesi 'torpil mi yapıldı' söylentileri çıkarmıştı. Dün akşam yapılan ilk eleme yemeğinde Güzide tüm söylentileri çöpe attı. 3 yemekte de 'şeflik' yapan rakiplerini geride bıraktı ve gecenin sonunda 66 puanla birinci oldu.
İlk eleme adayı belli oldu: Masterchef final haftasında en düşük puanları alan isim Ekin oldu. Geceye çok iddialı başlayan ekin 3 yemekte de sonda yer aldı. Şeflerden toplam 49 puan alan Ekin, Cuma günü yapılacak elemenin ilk adayı oldu. Gecede Güzide 66 puanla birinci, Cemre 60 puanla ikinci, Alican 50 puanla üçüncü oldu.
İkinci eleme adayı belli oldu: Masterchef final haftasının 2. gününde en düşük puanları alan isim Alican oldu. Şeflerden toplam 52 puan alan Alican, Cuma günü yapılacak elemenin ikinci adayı oldu. Gecede Güzide ile Cemre 54'er puan aldı.