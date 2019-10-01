MasterChef eleme adayı kimler oldu? Yarışmacılar Eda'yı ikna edemedi
TV8 yarışması MasterChef'te 30 Eylül akşamı dokunulmazlık oyununda ortalık karıştı Eda yine kriz çıkardı.
MasterChef'ye yarışmacılar dün akşam birebir düello yaparak Kuru Bamya Çorbası, Etli Ekmek, Kapama Pilavı, Testi Kebabı, Aside Tatlısı, Biçi Aşı ve Çılbır yapmaya çalıştılar. Yemekleri öğrenen yarışmacılar tedirginlik yaşadı. Özellikle testi kebabı ve aside tatlısı iki ekipte zorlu yemekler oldu.
Kuru Bamya Çorbası için Güzide ve Suna, Kapama Pilavı için Rıfat ve Yasin, Etli Ekmek için Alican ve Cemre, Testi Kebabı için Murat ve Ekin, Çılbır için Batuhan ve Faruk Batuhan, Biçi Aşı için Bahri ve Açelya, Aside Tatlısı için Mustafa ve Eda düello yaptı.
Kuru Bamya Çorbasını en iyi yapan Güzide takımını 1-0 öne geçirdi. Etli Ekmeği şeflerin isteğine uygun olarak hazırlayan Cemre durumu 1-1 yaptı. Kapama Pilavının sunumunu yanlış yapsa da oyunu Rıfat kazanarak 2-1 durumuna getirdi.
Testi kebabını en iyi yaparak şeflerin takdiri kazan Murat durumu 2-2 yaptı. Çılbır'da ise Batuhan kazanarak Mavi takımı 3-2 öne geçirdi. Bişi Aşını yapan Açelya durumu 3-3 yaptı. Şeflerin değerlendirmesi zamanı Açelya gözyaşlarına hakim olamadı. Aside tatlısını en iyi yapan Mustafa takımını büyük riskten kurtardı ve durumu 4-3 yaparak takımına galibiyeti getirdi.