MasterChef Ekin Eylem Ulaş meğer İclal Aydın'ın kuzeniymiş bakın nasıl ortaya çıktı
TV8'in sevilen programı MasterChef'in yarışmacısı Ekin Eylem Ulaş, ünlü oyuncu ve yazar İclal Aydın'ın kuzeni çıktı.
Herkes tarafından sevilerek izlenen TV8 ekranlarının yemek yarışması MasterChef, yayınlanan her bölümüyle büyük mücadelelere sahne oluyor. Yarışma kadar yarışmacıların da özel hayatları merak edilirken başarılı performasıyla dikkatleri üzerine çeken Ekin'in ünlü oyuncu ve yazar İclal Aydın'ın kuzeni olması herkesi şaşırttı.
Sosyal medya hesabından İclal Aydın'la birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan MasterChef Ekin, "İclal ablamın ve Hilal ablamın yeni kitapları hayırlı olsun, Not: kuzeniz" mesajını yazdı. Durumdan haberi olmayan sosyal medya kullanıcıları bu gerçek karşısında şaşkınlık yaşadı.
Geçtiğimiz bölümde eleme potasında yarışmanın en iddialı ve en çok konuşulan isimleri vardı. Elemeye Yasin, Ekin, Mustafa ve Alican çıktı. Yarışmacılara eleme yemeği olarak yılan balığı şiş yemeği verildi. Somer Şef'in yemeğine en yakın yemeği yaparak eleme potasından kurtulan ilk isim ise Ekin oldu.
Elemeye Yasin, Ekin, Mustafa ve Alican çıktı. Yarışmacılara eleme yemeği olarak yılan balığı şiş yemeği verildi. Elemede ilk olarak potadan çıkan isim Ekin oldu. Yemeği beğenilen Ekin derin bir nefes alıp arkadaşlarına katıldı. Potadan ikinci olarak kurtulan isim ise Yasin'di.