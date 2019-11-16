MasterChef Ekin Eylem Ulaş meğer İclal Aydın'ın kuzeniymiş bakın nasıl ortaya çıktı

Geçtiğimiz bölümde eleme potasında yarışmanın en iddialı ve en çok konuşulan isimleri vardı. Elemeye Yasin, Ekin, Mustafa ve Alican çıktı. Yarışmacılara eleme yemeği olarak yılan balığı şiş yemeği verildi. Somer Şef'in yemeğine en yakın yemeği yaparak eleme potasından kurtulan ilk isim ise Ekin oldu.