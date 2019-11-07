Masterchef Ekin eskiden çok farklıymış! Ekin Eylem Umaş'ın bıyıklı haline bakın

Ekin Eylem Ulaş'ın bir ağabeyi bir de kız kardeşi var. (Yukardaki fotoğraf abisi ve babasıyla) Fenerbahçe taraftarı olan Ekin Eylem Ulaş, basketbol oynuyor. Sigara ve alkol kullanmayan Ekin Eylem Ulaş, bugüne kadar 5 kıta, 28 ülke ve 48 şehir gezmiş. Gelelim Ekin'in hiç görmediğiniz eski bıyıklı imajına...