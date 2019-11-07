Masterchef Ekin eskiden çok farklıymış! Ekin Eylem Umaş'ın bıyıklı haline bakın
Ekin Eylem Ulaş 1988 Bursa doğumludur. Baba tarafından Elazığlı. Boğa burcudur. 12 senedir aşçı son 1 senedir de Executive Chef. Bir abisi ve bir kız kardeşi var. Sağlam bir Fenerbahçe taraftarı. Basketbol oynuyor ve sık sık yüzüyor. Sigara ve alkol kullanmıyor. 5 kıta, 28 ülke ve 48 şehir gezdi.
Masterchef yarışmacıları arasında yakışıklılığı ile öne çıkan Ekin Eylem Ulaş, meğer bir zamanlar çok farklıymış.Instagram hesabında eski fotoğraflarını görenler Ekin'i tanımakta güçlük çekiyor. Peki Masterchef Ekin Eylem Ulaş kimdir aslen nereli, sevgilisi var mı; işte ailesi ve özel yaşamından görüntüler:
Masterchef Ekin hakkındaki bilinenleri aktarmaya çocukluk haliyle başlayalım. Yukardaki fotoğraf Ekin'in 8-10 yaşlarındaki halinden. 1988 yılında Bursa'da dünyaya gelen Ekin Eylem Ulaş aslen Elazığlı. Boğa burcu olan Ekin Eylem Ulaş, 32 yaşında. 12 yıldır aşçılık yapan Ekin Eylem Ulaş,
Ekin Eylem Ulaş'ın bir ağabeyi bir de kız kardeşi var. (Yukardaki fotoğraf abisi ve babasıyla) Fenerbahçe taraftarı olan Ekin Eylem Ulaş, basketbol oynuyor. Sigara ve alkol kullanmayan Ekin Eylem Ulaş, bugüne kadar 5 kıta, 28 ülke ve 48 şehir gezmiş. Gelelim Ekin'in hiç görmediğiniz eski bıyıklı imajına...
İzleyicinin kirli sakallı haliyle tanıdığı Ekin Eylem Ulaş bir kaç yıl öncesine kadar bıyıklı 'yağız anadolu' delikanlısı imajındaymış. İşte Ekin'in eski ve yeni haliyle instagramındaki özel halleri: