Masterchef Ekin çok başka biri çıktı eski haline bakan inanamadı

Ekin'in hayatını anlatmadan önce çok konuşulan bir detaya açıklık getirelim. Ekin Eylem Ulaş ve oyuncu-yazar İclal Aydın gerçekten kuzen. Ekin de bu sorulardan sıkılmış olacak ki şu paylaşımı yaptı.

, "İclal ablamın ve Hilal ablamın yeni kitapları hayırlı olsun, Not: kuzeniz"