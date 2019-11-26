MasterChef Eda panelde anlattı! Hayatı resmen dram çıktı
TV8'de yayınlanan MasterChef yarışmasıyla tanınan Eda Karabulut, katıldığı bir panelde yaşadığı dramı anlattı. Karabulut'un annesi meğer şiddet mağduruymuş...
25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla tüm Türkiye’de çeşitli etkinlikler gerçekleştirilirken bu kapsamda Zeytinburnu Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından Kazlıçeşme Kültür Merkezi’nde 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Paneli düzenlendi.
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Panelin moderatörlüğünü ünlü sunucu ve oyuncu Çiğdem Tunç üstlenirken Avukat Mustafa Turan, MasterChef yarışmasıyla tanınan Eda Karabulut, Semra Demirer, Sema Uysal Doğan, Recep Sancar, Mehmet Kaya panelde konuşmacı olarak yer aldı.
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Çok sayıda kadının dinlediği panelde şiddete uğrayan bir kadın yaşadıklarını paylaştı.
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Şiddet sonrası kadınların neler yapması gerektiği, hangi kurumlardan yardım alabileceği de panelde konuşuldu.
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