MasterChef Ebru'nun küvet pozuna Somer Sivrioğlu yorumu! Son hali şoke etti
MasterChef Türkiye yarışmacısı Ebru Has, Instagram'da tepkilere neden olan bir küvet pozu paylaştı. Şef Somer Sivrioğlu'nun yorumu dikkat çekti.
MasterChef Türkiye yarışmasında az konuşması ve tebessümleriyle adından söz ettiren Ebru Has'ın yarışma sayesinde bir hayli hayranı olmuştu. MasterChef ile tanınırlığını artıran Ebru, sosyal medyada binlerce takipçiye ulaştı.
MasterChef Türkiye yarışmasının bitmesiyle de ise yeni icraatlarını sosyal medya hesabı Instagram'dan yayımlamaya başladı. Fakat son paylaşımları görenleri hayrete düşürdü.
Yarışma bitimiyle imaj değişikliğine giden Ebru, yeni halini sosyal medyadan paylaşmıştı.
Hatta saçlarını sarıya boyattığını ''Sarı saçlarımdan sen sorumlusun'' diyerek takipçileriyle paylaşmıştı.