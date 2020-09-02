Masterchef Duygu Acarsoy nereli yaşı kaç? Duygu'nun sıfır makyajlı hali
Masterchef yarışmacısı Duygu Acarsoy, ilk günden kavga ve ihanetlerle tanıştı. Aslen Muğlalı olan Duygu Acarsoy, Instagram hesabına o ihanete ilişkin bir de not düşmüş.
Masterchef yarışmacıları arasında yer alan Duygu Acarsoy, ilk haftadan kankisi olan Ayyüce Kamit ile olan kavgası ile dikkatleri üzerine topladı. İkinci haftada pastacı Furkan Yalçın ile kapışan Duygu Acarsoy, 'ektiklerini biçiyor' gibi görünüyor. Son haftada kavgalı olduğu iki isimle aynı takıma düşen Duygu Acarsoy, kendini yine potada buldu. Peki kimdir Duygu Acarsoy, eğitimi nedir, aslen nereli ve kaç yaşında? İşte Duygu Acarsoy'ın 'sıfır makyajlı' hali de değil instagram halleri:
Masterchef'in 'tek tabancayım' diyen ismi Duygu Acarsoy 35 yaşında. 1985 Ankara doğumlu olsa da aslen Muğlalıdır. 2008 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İnsan Kaynakları mezunu olan Acarsoy, ardından aşçılık eğitimi aldı.
MSA’da profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimi alan Duygu Acarsoy, İspanya ve Almanya’da da eğitimler aldı. Şeflik yapan Duygu Acarsoy, eğitmen şef olarak da çalıştı. Kendisini 'ekşi maya' ekmeği uzmanı olarak tanıtan Duygu Acarsoy, tatlı konusunda Masterchef kadrosundaki Furkan Yalçın ile sıklıkla karşı karşıya geliyor. Bugüne kadar Furkan karşısında tatlıları ile başarı elde edemeyen Duygu Acarsoy, 'tek' arkadaşı Ayyüce Kamit ile de ilk haftadan kavga etmişti. Ayyüce takım kaptanı olduğu hafta Uğur ile aynı oyu alan Duygu'yu potaya göndermişti.
Instagram sayfasından gömmüş
Oda arkadaşı da olan Ayyüce ile o gün ipleri koparan Duygu Acarsoy, instagram hesabına da şunları yazdı:
*Kendime yakıştırmadığım davranışlar var, durmamın sebebi bu... size çok cevap verilir, sizden çok intikamlar alınır yaşattıklarınızın bedeli tek tek ödetilir de, öz saygımdan daha önemli değilsiniz ....