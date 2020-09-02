Masterchef Duygu Acarsoy nereli yaşı kaç? Duygu'nun sıfır makyajlı hali

MSA’da profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimi alan Duygu Acarsoy, İspanya ve Almanya’da da eğitimler aldı. Şeflik yapan Duygu Acarsoy, eğitmen şef olarak da çalıştı. Kendisini 'ekşi maya' ekmeği uzmanı olarak tanıtan Duygu Acarsoy, tatlı konusunda Masterchef kadrosundaki Furkan Yalçın ile sıklıkla karşı karşıya geliyor. Bugüne kadar Furkan karşısında tatlıları ile başarı elde edemeyen Duygu Acarsoy, 'tek' arkadaşı Ayyüce Kamit ile de ilk haftadan kavga etmişti. Ayyüce takım kaptanı olduğu hafta Uğur ile aynı oyu alan Duygu'yu potaya göndermişti.