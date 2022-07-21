Masterchef Dilara Kavadar, Binbir Gece dizisinin minik yıldızı çıktı! Dilara Kavadar kimdir?
Masterchef 2022 yarışmasında birinci turu geçerek ikinci tura yükselen güzelliğiyle dikkat çeken yarışmacı Dilara Kalavar yıllar önce reyting rekortmeni olan dizide oynamış. Sosyal medyada birçok kişiye tanıdık gelen ve sempatik tavırlarıyla ilgi odağı olan Kalavar bakın kimmiş...
TV8 ekranlarının sevilen yarışması Masterchef 2022 tüm heyecanıyla devam ediyor. Yarışmanın elemelerine katılan ve 2. tura kalan güzelliğiyle dikkat çeken Dilara Kavadar bakın kimmiş!
23 yaşındaki güzel yarışmacı Dilara Kavadar çekildiği döneme damga vuran Türkiye'de reyting rekorları kıran bir dizide oynadığı ortaya çıktı.
Kavadar, başrollerini Halit Ergeç ve Bergüzar Korel'in oynadığı 2006 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Binbir Gece adlı dizide oynamış.
Kavadar dizide Halit Ergenç'in oynadığı Onur karakterinin eski bir ilişkisinden doğan kızı Liliput adıyla anılan Nilüfer karakterini canlandırdı.