Masterchef Dilara kaç yaşında aslen nereli Mehmet Şef ile akraba mı neyi oluyor?

Mehmet Şef ve Dilara'dan bu konu hakkında henüz bir açıklama yok fakat Masterchef'in dikkatli izleyicisinin gözünden kaçmayan birçok detay var. Bunlardan biri de henüz 7 yıldır bu işin içinde olan Dilara ile yıllardır aşçı olan ve neredeyse tüm dünya mutfaklarına hakim olan Burcu'nun elenmesi.