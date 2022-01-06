Masterchef Dilara kaç yaşında aslen nereli Mehmet Şef ile akraba mı neyi oluyor?
Masterchef 2021'de büyük finale günler kala 4. ve son şef önlüğünün sahibi Tahsin mi yoksa Dilara mı olacak bu akşam netleşecek. Kadın yarışmacılar arasında son 4'e girerek büyük başarı toplayan Dilara Başaran hakkında ortaya atılan iddia sosyal medyada yankılandı. Mehmet Şef'in akrabası olduğu için 'torpilli' olduğu iddia edilen Masterchef Dilara kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Dilara Başaran sevgilisi var mı?
Bu akşam Masterchef 2021'de deyim yerindeyse dananın kuyruğu kopacak ve 4. şef önlüğünü giyecek yarışmacı belli olacak. Büyük finale sadece günler kala, bu akşam TV8'de heyecan dolu anlar yaşanacak. Son 4'e girmek için Tahsin ve tek kadın yarışmacı olan Dilara Başaran Osman Sezener'in şef tabağını jürinin beğenisine sunacak.
Sivri dili ile sık sık arkadaşları ile tartışan, yarışmada ve kamera arkasında zaman zaman seslerin yükselmesine neden olan Dilara hakkında ortaya atılan bir iddia sosyal medyanın gündemi oldu, onlarca farklı yorum yapıldı. Çok ses getiren iddiaya göre Dilara Mehmet Şef'in anne tarafında yakın bir akrabası bu nedenle yarışmada 'torpilli'
Mehmet Şef ve Dilara'dan bu konu hakkında henüz bir açıklama yok fakat Masterchef'in dikkatli izleyicisinin gözünden kaçmayan birçok detay var. Bunlardan biri de henüz 7 yıldır bu işin içinde olan Dilara ile yıllardır aşçı olan ve neredeyse tüm dünya mutfaklarına hakim olan Burcu'nun elenmesi.
Yarışmaya en son katılan isim olan Dilara kendi deyimiyle tam bir mutfak aşığı.. Henüz 7 yıldır bu işlerin içinde olsa da yemek aşkı daha küçükken başlamış ve annesinin yanında mutfaktaki yerini almış. 15 yaşında bir otelin mutfağında staja başlayan Dilara Başaran 2 yılını Kuveyt'te geçirmiş.