Masterchef Destan Güldür Güldür Müge Anlı'ya fark attı! Reytingde zirve bakın kimin
4 Ocak 2022'in reyting sonuçları Masterchef, Destan, Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Güldür Güldür'ü hüsrana uğrattı.
Yarışmada kalan 4 isim ise ilk olarak konuk şefin imza tabaklarını ve ikinci aşamada da verilen ürünlerle yaratıcı yemeklerini yaptı. Yarışma sonrası ceketi giyen ikinci isim belli oldu. Sevilen yarışma reytinglerde yükselişe geçse de zirveye yerleşemedi.
Başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli'nin yer aldığı Destan özel bölümüyle reytinglerde umduğunu bulamadı.
7’den 70’e herkesi ekran başına kilitleyen, ekranların komedi klasiği Güldür Güldür Show hız kesmeden devam ediyor. Dünkü bölümüyle program hüsrana uğradı.
ATV'nin ve Türkiye'nin sevilen programlarından 'Müge Anlı ile Tatlı Sert dünkü bölümüyle reytingde zirve yarışından koptu.
İşte salı günü reytingleri...