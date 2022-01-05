Masterchef Destan Güldür Güldür Müge Anlı'ya fark attı! Reytingde zirve bakın kimin

Yarışmada kalan 4 isim ise ilk olarak konuk şefin imza tabaklarını ve ikinci aşamada da verilen ürünlerle yaratıcı yemeklerini yaptı. Yarışma sonrası ceketi giyen ikinci isim belli oldu. Sevilen yarışma reytinglerde yükselişe geçse de zirveye yerleşemedi.