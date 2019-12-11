Masterchef Cemre ve Alican sevgili mi? Master Şef Türkiye eleme adayları

Önce kırmızı takımdan Batuhan, mavi takımdan Rıfat geldi. Batuhan kaptanı Ekin'in ne yapmak istediğini çözmekte zorlansa da sonunda onun planlarını anlayıp yola devam etti. Karşı takımdan Rıfat ise kaptanının ne yemeği yaptığını tahmin edemedi ve bambaşka bir yola saptı. Yarışa son olarak Alican ve Cemre dahil oldu ve arkadaşlarının yarım saatte yaptıkları ile bir tabak çıkarmaya çalıştılar.