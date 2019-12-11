Masterchef Cemre ve Alican sevgili mi? Master Şef Türkiye eleme adayları
Masterchef eleme adaylarının ilki Rıfat oldu. Güzide son anda eleme potasına gitmekten kurtuldu. Masterchef Cemre ve Alican arasındaki tuhaf durum ise 'sevgili mi' oldular söylentisini çıkardı.
Masterchef Türkiye'de bilindiği gibi geçen hafta Yasin Obuz elenen isim olmuştu. Yeni haftada Masterchef sürpriz bir dokunulmazlık oyununa sahne oldu. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Şef yarışmacıların yaratıcılıkları sınamak için bir düzenleme yaptı. Bu yarışın sonunda da ilk dokunulmazlık adayı ortaya çıktı.
Masterchef dokunulmazlık oyununda şefler takım kaptanları Ekin ve Güzide dışındaki ekibi kulise aldı. Şeflere en yaratıcı ve en lezzetli, hayalleri olan bir tabak hazırlamalarını istediler. Kaptanları seçimlerinde özgür bırakan şefler, ilk 15 dakikadan sonra bombayı patlattılar. Takım kaptanlarını yukarı alıp, kulisteki yarışmacılardan birer kişiyi içeri aldılar. O kişilerden önlerindeki malzemelerle mevcut yemeği çıkarmalarını istediler.
Önce kırmızı takımdan Batuhan, mavi takımdan Rıfat geldi. Batuhan kaptanı Ekin'in ne yapmak istediğini çözmekte zorlansa da sonunda onun planlarını anlayıp yola devam etti. Karşı takımdan Rıfat ise kaptanının ne yemeği yaptığını tahmin edemedi ve bambaşka bir yola saptı. Yarışa son olarak Alican ve Cemre dahil oldu ve arkadaşlarının yarım saatte yaptıkları ile bir tabak çıkarmaya çalıştılar.
Dokunulmazlığı kim kazandı?
Masterchef'te ilk dokunulmazlık oyununu 'yaratıcılıkta' fark atan kırmızı takım oldu. Mavi takım lezzette çok iyi olmasına rağmen, sunumda kaybetti. Cemre'nin kaptanlığındaki Alican ve Rıfat böylece ilk eleme adayının belirleneceği oyuna geçtiler.