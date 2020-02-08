MasterChef Cemre Uyanık'ın yeni işi belli oldu eski futbolcu Serhat Akın'la anlaştı
MasterChef Türkiye yarışmasının şampiyonu Cemre Uyanık, eski futbolcu Serhat Akın ile anlaştı. Restoranında şef olarak çalışmaya başlayacak.
TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye ile tanınan ardından birinciliği almasıyla iyice ünlenen Cemre Uyanık'ın yeni işi belli oldu. MasterChef Cemre, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın ile anlaştı.
İzmir'de BOA adıyla yeni bir mekan açmaya hazırlanan eski futbolcu Serhat Akın, şefini MasterChef'ten buldu. TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye programındaki performansıyla birinciliği elde eden Cemre Uyanık, bundan böyle Serhat Akın'ın mekanında yemekler yapacak.
Cemre Uyanık'ın şefliğini yapacağı Serhat Akın'ın yeni mekanının açılışının bu ay olacağı öğrenildi. Öte yandan Serhat Akın, futbol kariyerinin ardından Survivor'da boy göstermişti.
Peki, Cemre Uyanık kimdir?
MasterChef Cemre Uyanık, 1992 yılında dünyaya geldi. Aslen Şanlıurfalı olan Cemre Uyanık, üniversite eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Konaklama Yönetimi bölümünde aldı.