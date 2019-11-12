Masterchef Cemre Uyanık işinin asıl ne elendi mi kovuldu mu çekti gitti
TV8 yemek yarışması Masterchef Türkiye favori yarışmacılarından Cemre Uyanık instagramda herşeyi silip çekti gitti.
Favorilerden Cemre Uyanık'ın Masterchef'ten diskalifiye olduğu ya da kendi isteği ile elendiği öne sürülüyor. Instagram hesabındaki Masterchef'e ait tüm fotoğraflarına silmesi, bu ayrılığın tatsız olduğunu gösteriyor. Hatırlanacağı gibi geçen hafta Cemre kaptan olmuştu ve takımında ortalık birbirine girmişti.
Masterchef'in iddialı isimlerden Suna'yı eleme potasına gönderince onun protestosuna maruz kalmıştı. Cemre de yarışmada Suna ve Mustafa'yı takımı sabote edeceklerinden korkup kızağa çekmek istemişti. Sonrasında olay tatlıya bağlanmış gibi gözükse de kulis gerisinde yine kavgaların patlak verdiği söyleniyor.
Instagram hesabındaki Masterchef yarışmacısı yazısını da silen Cemre Uyanık'ın ABD'ye gittiği ortaya çıktı. New York'tan paylaşımlar yapan Cemre, 'elendiğine ilişkin haberlere' istinaden şunları yazdı:
-Paylaşımında "Elenme falan yok gençler sakin. Masterchef’ten ibaret değilim. Bundan sonra da bazı şeyler dışında ilgili paylaşım yapmayacağım. Bu ara biraz işime yoğunlaşmam gerekiyor." diyen Cemre, bu paylaşımı kısa bir süre içerisinde kaldırdı.
TV8 yarışmasında çekimlerin iki hafta önceden yapılıyor. Haliyle Cemre bu haftaki bölümlerde yer alacak. Herkesin merak ettiği yarışmadan ayrılış şekli. Diskalifiye mi olacak yoksa kendini eletecek mi önümüzdeki hafta anlaşılacak.