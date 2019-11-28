Masterchef Batuhan Bayır kimdir yaşı kaç eski halleri gören tanıyamadı

Masterchef yarışması için büyük finale geri sayım başladı. Her hafta bir yarışmacının veda ettiği Masterchef'te bu hafta eleme potasına gönderilen isimlerden biri de Batuhan Bayır oldu. Neredeyse her hafta takım arkadaşları tarafından eleme potasına gönderilen Batuhan Bayır'ı yakından tanıyalım...