Masterchef başladı Acun Ilıcalı tatile kaçtı! Çağla Altunkaya ile aşk kaçamağında...

Survivor 2021 için uzun süredir Dominik’te olan Acun Ilıcalı, yarışmanın bitmesinin ardından soluğu sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile birlikte Çeşme’de aldı. Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Sevgilisi ve dostlarıyla öğle yemeği yiyen ünlü televizyoncu, ardından hız teknesine binerek denize açıldı. Ilıcalı ve sevgilisinin keyifli halleri dikkat çekti.