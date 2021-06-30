Masterchef başladı Acun Ilıcalı tatile kaçtı! Çağla Altunkaya ile aşk kaçamağında...
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı yapımcısı ve sunucu olduğu 'Survivor 2021'in bitmesi MasterChef 2021'in başlamasının ardından, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile birlikte tatil sezonunu açtı.
Survivor 2021 için uzun süredir Dominik’te olan Acun Ilıcalı, yarışmanın bitmesinin ardından soluğu sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile birlikte Çeşme’de aldı. Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Sevgilisi ve dostlarıyla öğle yemeği yiyen ünlü televizyoncu, ardından hız teknesine binerek denize açıldı. Ilıcalı ve sevgilisinin keyifli halleri dikkat çekti.
Altunkaya ile önceki gün plajın önüne demirlediği Survivor adlı yatında objektife takılan Ilıcalı’ya yakın dostları da eşlik etti.
Öte yandan geçtiğimiz aylarda ünlü çift hakkında ayrılık söylentilerinin çıkmasının ardından Ayça Çağla Altunkaya, Acun Ilıcalı'ya sarıldığı pozu sosyal medya heasbından paylaşmıştı.
Altunkaya, bu fotoğrafla, kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.