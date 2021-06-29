Masterchef Baş Belası Menajerimi Ara'ya fark attı! Reytingde zirve bakın kimin oldu
27 Haziran 2021'in reyting sonuçları Masterchef Türkiye, Menajerimi Ara ve Baş Belası'nı hüsrana uğrattı.
Dicle ve Barış arasındaki gerginliğin devam ettiği dikkat çekerken, Dicle ise Ego Ajans’a alınmıyor. Bu duruma çok sinirlenen Kıraç, Dicle’nin yanında dururken, Kıraç ve Dicle’nin samimi baba-kız anları kalpleri ısıttığı Menajerimi Ara reytinglerde hüsrana uğrayarak ilk 10'a giremedi.
Tv8 ekranlarında yeni sezona başlayan Masterchef dün akşamki bölümüyle reytinglerde umduğu başarıyı sağlayamadı. Reytinglere iyi bir giriş yapan programa zirve yarışında galip olamadı.
Pozitif iletişimi savunan bir insan olan İpek ise ısrarla Şahin'le iletişim kurmaya çalışmaktadır. Şahin her işe burnunu soktuğunu düşündüğü İpek'i vakaların dışında tutmaya kararlı olsa da Mehmet, amirin emriyle vakada İpek'le birlikte çalışmak zorunda kaldığı Baş Belası reytinglerde hüsrana uğradı.
İşte pazar günü reytingleri...
10 - Ana Haber (Show TV)