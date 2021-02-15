MasterChef Barbaros'dan olay açıklama cinsel kimliğini bu sözlerle açıkladı
MasterChef Türkiye'nin ikinicisi Barbaros Yoloğlu, cinsel tercihini Instagram'dan yayımladığı paylaşımla açıkladı.
Barbaros Yoloğlu, geçtiğimiz sezon TV8'de yayımlanan MasterChef Türkiye programında finale kadar yükseldi. Herkesin tanıdığı bir isim haline geldi. Finalde Serhat Doğramacı ile kapıştı fakat birinci gelemedi. Yine de MasterChef sayesinde büyük bir tanınırlık elde etti.
Barbaros'u sevenleri MasterChef programının ardından sosyal medyada takip etmeye başladı. Geçtiğimiz gün ise Barbaros bir sosyal medya paylaşımının altına yazdıklarıyla gündeme bomba gibi düştü.
14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel bir paylaşım yapan Yoloğlu, cinsel yönelimi hakkında şunları yazdı:
"Bu zamana kadar yakından uzaktan herkes nasıl davranmam gerektiğini nasıl düşünmem gerektiğini hatta nasıl sevmem gerektiğini öğretmişti bende öğrendiğimi zannetmişim.''