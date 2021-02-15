MasterChef Barbaros'dan olay açıklama cinsel kimliğini bu sözlerle açıkladı

Barbaros Yoloğlu, geçtiğimiz sezon TV8'de yayımlanan MasterChef Türkiye programında finale kadar yükseldi. Herkesin tanıdığı bir isim haline geldi. Finalde Serhat Doğramacı ile kapıştı fakat birinci gelemedi. Yine de MasterChef sayesinde büyük bir tanınırlık elde etti.