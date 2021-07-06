Masterchef Aşkın Tarifi Kahraman Babam'a reyting şoku! Zirve bakın kimin oldu

Umudunu kaybetmeyen Uğur'un, Ömrüm'ün odasını hazırladığı tanıtımda dert yandığı Yonca, bir kez daha yanında olduğunu gösteriyor. Ömrüm'ü kaybetme korkusu yaşayan Zehra, Uğur ve Yonca'nın birbirlerine aşık olduğunu iddia ederken Cem, Yonca için verdiği itiraz dilekçesiyle izleyenleri şaşırttığı Kahraman Babam reytinglerde çakıldı.

İşte pazartesi günü reytingleri...