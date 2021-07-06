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Masterchef Aşkın Tarifi Kahraman Babam'a reyting şoku! Zirve bakın kimin oldu

Masterchef Aşkın Tarifi Kahraman Babam'a reyting şoku! Zirve bakın kimin oldu

5 Temmuz 2021'in reyting sonuçları Aşkın Tarifi, Kahraman Babam ve Masterchef Türkiye'yi hüsrana uğrattı.

Masterchef Aşkın Tarifi Kahraman Babam'a reyting şoku! Zirve bakın kimin oldu

'MasterChef Türkiye 2021'de eleme turu devam ederken dün akşam renkli anlar yaşandı. Sevilen program reytinglerde umduğu başarıyı sağlayamadı. 

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Masterchef Aşkın Tarifi Kahraman Babam'a reyting şoku! Zirve bakın kimin oldu

Fırat ile Naz arasında çekim her geçen gün artarken, Fırat, Taylan karşısında da mücadelesine hız kesmeden devam eder. Ekibi toplayarak Taylan'a karşı yeni planlar hazırladığı Aşkın Tarifi reytinglerde hüsrana uğradı. 

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Masterchef Aşkın Tarifi Kahraman Babam'a reyting şoku! Zirve bakın kimin oldu

Umudunu kaybetmeyen Uğur'un, Ömrüm'ün odasını hazırladığı tanıtımda dert yandığı Yonca, bir kez daha yanında olduğunu gösteriyor. Ömrüm'ü kaybetme korkusu yaşayan Zehra, Uğur ve Yonca'nın birbirlerine aşık olduğunu iddia ederken Cem, Yonca için verdiği itiraz dilekçesiyle izleyenleri şaşırttığı Kahraman Babam reytinglerde çakıldı. 
İşte pazartesi günü reytingleri...

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Masterchef Aşkın Tarifi Kahraman Babam'a reyting şoku! Zirve bakın kimin oldu

10 - Ana Haber (Kanal D)

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