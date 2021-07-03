Masterchef Aşk Mantık İntikam Bozkır Arslanı Celaleddin Volkan Konak'a fark attı! Reytingde zirve bakın kimin
2 Temmuz 2021'in reyting sonuçları Masterchef Türkiye, Bozkır Arslanı Celaleddin, Aşk Mantık İntikam ve Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ı hüsrana uğrattı.
Türkan Hatun istediği zafere ulaşmış gibi görünse de ufukta beliren Moğol tehlikesi tüm dengeleri değiştirir. Cengiz Han'ın Cuci komutanlığında bir süvari ordusunu Harzemşah ülkesine gönderdiği haberi üzerine Sultan Aleaddin, orduyu toplayarak başına geçtiği Bozkır Arslanı Celaleddin reytinglerde dibe çakıldı.
TV8'de dün akşam tekrar bölümüyle ekrana gelen Masterchef Türkiye reytinglerde ilk 10'a giremedi.
Şirket verilerini çalmakla suçlanan Esra, Ozan’ın kapısına kadar gelip af dilemesiyle yelkenleri suya indirdiği Aşk Mantık İntikam reytinglerde zirveyi kaptırdı.
Star TV ekranlarında yayınlanan ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’ dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Niran Ünsal ve Koray Avcı'nın konuk olduğu programda renkli anlar yaşansa da reytinglerde ilk 10'a giremedi.
İşte cuma günü reytingleri...