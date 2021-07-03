Masterchef Aşk Mantık İntikam Bozkır Arslanı Celaleddin Volkan Konak'a fark attı! Reytingde zirve bakın kimin

Türkan Hatun istediği zafere ulaşmış gibi görünse de ufukta beliren Moğol tehlikesi tüm dengeleri değiştirir. Cengiz Han'ın Cuci komutanlığında bir süvari ordusunu Harzemşah ülkesine gönderdiği haberi üzerine Sultan Aleaddin, orduyu toplayarak başına geçtiği Bozkır Arslanı Celaleddin reytinglerde dibe çakıldı.