MasterChef AllStar'da yarışacak ilk isim belli oldu! Kendisi açıkladı: Kupayı getireceğim
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MasterChef adlı yarışma programının yeni sezonunda yarışmada daha önce yarışan birbirinden iddialı isimler yer alacak. Eski MasterChef yarışmacısı, 'kupayı Samsun'a getireceğim' diyerek yarışmada yer alacağını duyuran ilk isim oldu.
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye bu sezon ekranlara "MasterChef AllStar olarak" gelecek.
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Jüri üyelerinin değişeceği, Mehmet Yalçınkaya yerine Ömür Akkor'un getireleceği iddia edilmişti. Aynı şekilde Somer Şef'in de ayrılacağı söylentiler arasında. Ancak iki isim hakkında da henüz net bir bilgi yok.
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Yarışmada olması beklenen isimler kimler?
MasterChef AllStar'ın kadrosunda ilk şampiyon Uğur Kardaş'ın olması bekleniyor.
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Aynı şekilde "düşman kardeşi" olarak anılan ve 2018 senesinde yarışmayı ikinci tamamlayan Kerem'in de AllStar kadrosuna katılması bekleniyor.
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