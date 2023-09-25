MasterChef All Star'da favori gösterilen isimlerden biriydi, yarışmaya erken veda etti!
Sevilen yarışma programı MasterChef All Star'da eleme gecesi heyecanı yaşandı. Eleme potasında olan Kerem, Sefa, Tanya, Azize, Barbaros, Dilara ve Sergen MasterChef'te bir hafta daha kalabilmek için kıyasıya yarıştı. Gecenin sonunda elenen isim ise izleyicileri oldukça üzdü.
Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini üstlendiği MasterChef All Star tüm heyecanıyla devam ediyor. Haftanın son gününde bir yarışmacı ilgiyle izlenen programa ve hayallerine veda etti.
İki aşamalı oyunun oynandığı eleme gecesinde yarışmacılar ilk etapta yaratıcılık tabağı yaptı.
Daha başarız tabak yaparak ikinci etaba kalan Azize, Kerem, Sefa ve Tanya şef tabağı yaptı.
Danilo Zanna'nın tabağını yapan yarışmacılardan Tanya ve Azize başarılı olarak MasterChef All Star'da bir hafta daha kalma hakkı kazandı.