MasterChef All Star'da eleme heyecanı! Yarışmaya veda eden isim belli oldu

Mehmet şef, "Rejiden bize bir bilgi geldi. İçeride ona bakacağız daha sonra yanınıza geleceğiz açıklamak için" ifadelerini kullandı.

Ardından Somer şef de, ''Açık konuşmak gerekirse ilk 3 bizim için çok netti. Diğer dörtten daha iyi tabaklar yapmışlardı. Fakat bu kararımızı değiştirmemiz gereken bir gelişme oldu.'' sözlerini kullandıktan sonra yaşanan durum şefler tarafından değerlendirildi.

Mehmet şef ''Aslında ilk 3'ü hemen seçmiştik ama bir arkadaşımız yapmış olduğu teknik hatadan dolayı ilk üçün dışında kaldı.'' diyerek gelişmeyiş açıkladı.