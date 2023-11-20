MasterChef All Star'da eleme heyecanı! Yarışmaya veda eden isim belli oldu
MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Tolga, Dilara, Esra, Ayaz, Batuhan, Eren ve Hasan arasında yaşanan eleme oyununda hayallerine veda eden isim belli oldu.
TV8 ekranlarında tabakların rekabeti, yarışmacıların serüveni sürüyor! Üç takım oyunu ve bir ödül yarışının düzenlendiği haftanın sonunda gitme adayı seçilen yedi isim iki etaptan oluşan eleme oyununda hünerlerini sergiledi. İşte, MasterChef'e veda eden isim...
Kritik mücadelelerin gerçekleştiği hafta geride kaldı ve haftayı da mavi takım kazanmış oldu. Oyunların sonunda potaya giren isimler; Ayaz, Eren, Esra, Dilara, Batuhan, Tolga ve Hasan olmuştu. Söz konusu yedi gitme adayı yarışmacı pazar akşamı elenmemek için mutfağa girip ellerinden geleni yaptılar. Şefler yarışmacılara ilk aşamada kereviz ve damla sakızı verdi ve bu ürünlerle yaratıcı tabaklar çıkarmaları istendi.
Hasan potadan birinci, Dilara ikinci, Eren de üçüncü olarak çıktı.
Mehmet şef, "Rejiden bize bir bilgi geldi. İçeride ona bakacağız daha sonra yanınıza geleceğiz açıklamak için" ifadelerini kullandı.
Ardından Somer şef de, ''Açık konuşmak gerekirse ilk 3 bizim için çok netti. Diğer dörtten daha iyi tabaklar yapmışlardı. Fakat bu kararımızı değiştirmemiz gereken bir gelişme oldu.'' sözlerini kullandıktan sonra yaşanan durum şefler tarafından değerlendirildi.
Mehmet şef ''Aslında ilk 3'ü hemen seçmiştik ama bir arkadaşımız yapmış olduğu teknik hatadan dolayı ilk üçün dışında kaldı.'' diyerek gelişmeyiş açıkladı.