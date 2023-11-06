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MasterChef All Star'da eleme heyecanı! Bir yarışmacı daha hayallerine veda etti

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MasterChef All Star'da eleme heyecanı! Bir yarışmacı daha hayallerine veda etti

MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Alican, Cemre, Esra, Batuhan, Barış, Tolga ve Dilara arasında eleme heyecanı yaşandı.

MasterChef All Star'da eleme heyecanı! Bir yarışmacı daha hayallerine veda etti

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini üstlendiği MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde eleme heyecanı yaşandı. 

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MasterChef All Star'da eleme heyecanı! Bir yarışmacı daha hayallerine veda etti

Alican, Cemre, Esra, Batuhan, Barış, Tolga ve Dilara kıyasıya mücadele etti.

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MasterChef All Star'da eleme heyecanı! Bir yarışmacı daha hayallerine veda etti

MasterChef All Star'da ilk etabında şefler yarışmacılarda nar ve Brüksel lahasını kullanarak yaratıcı ve lezzetli yemekler yapmasını istedi. 

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MasterChef All Star'da eleme heyecanı! Bir yarışmacı daha hayallerine veda etti

Oyunun sonunda en lezzetli yemekleri yaparak yarışmaya devam eden isimler Dilara, Cemre ve Alican oldu.

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