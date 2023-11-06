MasterChef All Star'da eleme heyecanı! Bir yarışmacı daha hayallerine veda etti
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MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Alican, Cemre, Esra, Batuhan, Barış, Tolga ve Dilara arasında eleme heyecanı yaşandı.
Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini üstlendiği MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde eleme heyecanı yaşandı.
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Alican, Cemre, Esra, Batuhan, Barış, Tolga ve Dilara kıyasıya mücadele etti.
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MasterChef All Star'da ilk etabında şefler yarışmacılarda nar ve Brüksel lahasını kullanarak yaratıcı ve lezzetli yemekler yapmasını istedi.
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Oyunun sonunda en lezzetli yemekleri yaparak yarışmaya devam eden isimler Dilara, Cemre ve Alican oldu.
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