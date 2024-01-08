Masterchef All Star finali olaylı bitti! Tahsin bayıldı, Esra şampiyon oldu

MasterChef All Star'da aylarca süren heyecan şampiyonun belirlendiği büyük finalle son buldu. TV8 ekranlarında canlı olarak yayınlanan MasterChef All Star finalinde Tahsin ve Esra şampiyon olabilmek için yarıştı. Tahsin ve Esra MasterChef finalinde 3 ayrı turda birbirinden özel yemekler hazırladı. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya, Esra ve Tahsin'in yaptığı yemekleri puanlayarak MasterChef'in yeni şampiyonunu belirledi. MasterChef 2023 şampiyonunun büyük ödülü de belli oldu.