Masterchef All Star finali olaylı bitti! Tahsin bayıldı, Esra şampiyon oldu
TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye All Star'da final heyecanı yaşandı. MasterChef Türkiye All Star'ın finalinde Tahsin Küçük'ü geride bırakan Esra Tokelli, şampiyonluk ipini göğüsledi. 69.5 puana ulaşan Esra, MasterChef Türkiye All Star'ın şampiyonu oldu.
MasterChef All Star'da aylarca süren heyecan şampiyonun belirlendiği büyük finalle son buldu. TV8 ekranlarında canlı olarak yayınlanan MasterChef All Star finalinde Tahsin ve Esra şampiyon olabilmek için yarıştı. Tahsin ve Esra MasterChef finalinde 3 ayrı turda birbirinden özel yemekler hazırladı. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya, Esra ve Tahsin'in yaptığı yemekleri puanlayarak MasterChef'in yeni şampiyonunu belirledi. MasterChef 2023 şampiyonunun büyük ödülü de belli oldu.
MasterChef All Star 2023 şampiyonu canlı yayında belli oldu. Tahsin, Hasan ve Esra'nın yarıştığı yarı finalde elenen isim Hasan olmuştu. Finale kalan Tahsin ve Esra, en özel tabaklarını şampiyonluk için hazırladı. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın karşısında tezgah başına geçen Esra ve Tahsin arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı.
Ünlü şefler Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya yarışmacılardan 3 ayrı turda Türk mutfağı, yabancı mutfak ve imza tabaklarından oluşan yemekler yapmalarını istedi.
Saatler süren canlı yayında hünerlerini konuşturan MasterChef finalistleri Esra ve Tahsin, şampiyonluk ipini göğüslemek için mücadele etti.