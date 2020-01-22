MasterChef Alican Sabunsoy'la aşk mı yaşıyor? Cemre Uyanık açıkladı
MasterChef Türkiye'nin finalinde kıyasıya kapışan Cemre Uyanık ve Alican Sabunsoy'un aşk yaşadığı iddiaları herkesi şaşırttı. MasterChef Cemre, o iddialara cevap verdi.
TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef final yapmasına rağmen etkileri sürüyor. MasterChef Türkiye'nin finale kalan iki başarılı yarışmacısı Cemre Uyanık ve Alican Sabunsoy arasında sular durulmuyor. Yarışmanın ardından şaşırtıcı iddialar ortaya atıldı.
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MasterChef'te birinci olduktan sonra daha fazla merak edilen Masterchef Cemre'nin MasterChef Alican ile aşk yaşadığı iddia edildi.
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Masterchef Cemre'den Alican'la ilgili dikkat çeken bir açıklama, sosyal medya hesabı Instagram'dan geldi.
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Instagram hesabından soru cevap yapan ve bir dönem kavga ettikleri konuşulan Cemre ve Alican arasında sular durulmuyor.
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